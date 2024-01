(1) Allegati (1) LA LISTA DEI PARTECIPANTI AL TUFFO 2024

Onde e vento non scoraggiano i bagnanti: tutti in acqua per il tuffo di Capodanno 2024

Tutti insieme. Finalmente. Gli Amici del Mare e gli Amici del Gabbiano si sono tuffati alla spiaggia dei Tre Ponti per festeggiare il 2024 in questo primo giorno dell’anno (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare la lista di tutti i partecipanti al tuffo). Appuntamento alle 11,30 per iscrizione e foto di rito prima di lanciarsi tutti in acqua tra applausi e sirene che hanno accompagnato festosamente questo primo bagno dell’anno (clicca qui per vedere il video del tuffo).

Tra i “temerari” che hanno sfidato il mare mosso e il vento anche, come promesso, il sindaco Luca Salvetti che ha mantenuto così la parola al riguardo della sua partecipazione (clicca qui per la video-intervista) se i due gruppi storici di tuffatori invernali si fossero mai riuniti. Così è stato… e quindi… in acqua anche il primo cittadino. Accanto a lui anche il consigliere regionale Francesco Gazzetti con il quale aveva fatto questa promessa. Tantissime le persone che hanno sfidato così una giornata non proprio solare per dare al meglio il via a questo anno.

