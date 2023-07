Onde in strada davanti alla Terrazza durante la mareggiata

In due immagini estrapolate dal video di un nostro lettore, che ringraziamo, l’effetto della mareggiata durante la serata del 25 luglio: onde sulla carreggiata in viale Italia, davanti alla Terrazza. In particolare sull’attraversamento pedonale. Stamattina la strada è stata prontamente liberata dai detriti. Dalla Bellana alla Rotonda non si segnalano danni.

