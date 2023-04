Operatore Aamps morso da un ratto all’isola ecologica Sant’Anna

L'azienda coglie l'occasione per rimarcare nuovamente la necessità di conferire correttamente i rifiuti all'interno di questo spazio. Troppo spesso, infatti, i sacchi non risultano inseriti negli appositi contenitori oppure non vengono ben chiusi risultando "appetibili" da ratti, blatte e gabbiani

Aamps informa che la mattina di giovedì 6 aprile, intorno alle 6, un operatore addetto alla raccolta dei rifiuti è stato morso da un ratto fuoriuscito da un contenitore posizionato all’interno dell’isola ecologica Sant’Anna (nella foto) a disposizione delle utenze non domestiche del quartiere Venezia. Il lavoratore si è subito recato al pronto soccorso per essere medicato a cui ha fatto seguito una prognosi di 3 giorni. A seguire sono intervenuti i derattizzatori per individuare ed eliminare il roditore.

L’azienda coglie l’occasione per rimarcare nuovamente la necessità di conferire correttamente i rifiuti all’interno di questo spazio. Troppo spesso, infatti, i sacchi non risultano inseriti negli appositi contenitori oppure non vengono ben chiusi risultando “appetibili” da ratti, blatte e gabbiani. Ne consegue che gli operatori Aamps trovano difficoltà ad intervenire e si creano condizioni di criticità in termini di igiene e decoro dello spazio pubblico.

La direzione aziendale esprime solidarietà al dipendente occorso nell’infortunio e annuncia controlli serrati in loco sul corretto conferimento dei rifiuti a cura degli Ispettori Ambientali.

