Operatori di Quartiere alla Terrazza per rimuovere i detriti

Aamps/Retiambiente alla Terrazza Mascagni per rimuovere i detriti portati dalla mareggiata sulla scacchiera, in particolare sulla scacchiera fronte mare. Sul posto gli Operatori di Quartiere che, come consuetudine e con il coordinamento dell’ufficio Ambiente del Comune di Livorno a supporto della Protezione Civile, monitorano costantemente le condizioni di criticità che si presentano durante le allerte meteo per ripristinare in poco tempo le condizioni ordinarie di pulizia con l’intento principale di garantire il regolare flusso stradale e pedonale.

