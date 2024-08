Operazione anti degrado in Largo Christian Bartoli

Sgomberato un camper dalla Polizia Municipale con il supporto delle Squadre di Pronto Intervento di Aamps/RetiAmbiente che hanno raccolto rifiuti di varia tipologia e pulito completamente l’area. Aamps/RetiAmbiente fa sapere che Largo Christian Bartoli è pulito dagli Operatori di Quartiere 2 volte al giorno con particolare riguardo nel fine settimana molto frequentato dai giovani nelle ore notturne

Era utilizzato come bivacco da soggetti senza fissa dimora con conseguente quantitativi ingenti di rifiuti creando evidenti condizioni di scarsa igiene e decoro, si legge in un comunicato stampa.

Stiamo parlando di un camper dapprima posizionato illecitamente in Largo Christian Bartoli fatto prontamente rimuovere dalla Polizia Municipale con il supporto delle Squadre di Pronto Intervento di Aamps/RetiAmbiente che hanno raccolto rifiuti di varia tipologia e pulito completamente l’area.

Con il coordinamento dell’ufficio Ambiente del Comune, nell’occasione sono intervenuti anche gli Ispettori Ambientali cogliendo l’occasione per interloquire con gli esercenti presenti in loco assicurandosi che siano rispettate le corrette procedure per il conferimento dei rifiuti differenziati.

Aamps/RetiAmbiente conferma, prosegue il comunicato stampa, che Largo Christian Bartoli è pulito dagli Operatori di Quartiere 2 volte al giorno con particolare riguardo nel fine settimana molto frequentato dai giovani nelle ore notturne.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]

Per le segnalazioni sugli errati conferimenti dei rifiuti e mancata differenziazione dei materiali: [email protected], [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

A tal proposito si ricorda che gli Ispettori Ambientali possono essere contattati anche per interventi in loco di sensibilizzazione ed educazione al corretto conferimento dei rifiuti di interesse sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche.

Condividi:

Riproduzione riservata ©