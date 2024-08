Operazione anti degrado nel parcheggio di viale della Libertà

Allontanate alcune persone risultate senza fissa dimora; individuati alcuni veicoli in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa; avviati gli iter sanzionatori e le procedure per la rimozione coatta. Nel frattempo gli operatori di quartiere hanno provveduto a ripulire completamente l’area. Intervento congiunto di Aamps/RetiAmbiente e polizia municipale coordinato dall’ufficio Ambiente del Comune su indicazione di SegnalaLI

Non sono passati inosservati alcuni frequentatori estemporanei del parcheggio per auto sul viale della Libertà che in questi giorni, soprattutto nelle ore notturne, hanno bivaccato nelle aiuole, abbandonato rifiuti e schiamazzato richiamando l’attenzione degli abitanti della adiacente via dei Pini che hanno contattato il servizio SegnalaLI. Ne è conseguito il coinvolgimento dell’ufficio Ambiente del Comune e il pronto intervento della Polizia Municipale che ha individuato e allontanato dalla zona alcune persone, risultate senza fissa dimora, individuando anche alcuni veicoli in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa e avviando gli iter sanzionatori e le procedure per la rimozione coatta. Nel frattempo sono stati allertati anche gli Operatori di Quartiere di Aamps/RetiAmbiente che hanno provveduto a ripulire completamente l’area dallo scempio causato dagli avventori. A tal proposito Aamps ricorda che gli Ispettori Ambientali possono essere contattati anche per interventi in loco di sensibilizzazione ed educazione al corretto conferimento dei rifiuti di interesse sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]

Per le segnalazioni sugli errati conferimenti dei rifiuti e mancata differenziazione dei materiali: [email protected], [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

