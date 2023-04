Operazione di pulizia e decoro in piazza San Marco

Le ripetute segnalazioni di un gruppo di residenti hanno attivato il servizio di pronto intervento SegnalaLi che, ricordiamo, è un progetto del Comune nato nel 2020 con il principale obiettivo di rispondere alle segnalazioni dei cittadini riferite al decoro e al territorio. I residenti hanno segnalato oltre al degrado e alla sporcizia l’importanza storica di Porta San Marco, simbolo della parte più antica della città di Livorno, determinando così l’attivazione della squadra di pronto intervento di Segnala-Li. Dopo un primo sopralluogo effettuato a fine marzo, si è proceduto all’intervento operativo congiunto che ha visto coinvolta la Polizia Municipale che ha provveduto a coadiuvare le operazioni di rimozione rifiuti e mezzi ingombranti effettuati da Aamps. La Municipalizzata ha provveduto anche alla pulizia di tutta la pavimentazione di piazza San Marco ed alla cura degli spazi pubblici. L’ufficio del Sociale ha segnalato una situazione di bivacco alle unità di strada, in modo da prendere visione della situazione e inquadrarla dal punto di vista sociale. La piazza è stata liberata dalla sporcizia e i senza fissa dimora sono stati indirizzati a strutture adeguate di accoglienza. L’intervento eccezionale è stato inserito nel calendario dei passaggi di Aamps, Polizia Municipale e Unità di strada che effettuano verifiche periodiche nel tardo pomeriggio e in notturna in varie parti della città. “Sono tre anni che il servizio Segnala-Li – afferma il sindaco Luca Salvetti – lavora in tutta la città e i risultati sono evidenti. I cittadini si rivolgono a Segnala-Li sapendo che le risposte e gli interventi sono assicurati e coinvolgono altri uffici comunali che lavorano in piena sinergia”. Per attivare il servizio Segnala-Li scrivere a: [email protected]

