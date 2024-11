Opere pubbliche, gli ultimi interventi approvati dalla Giunta comunale

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore Mirabelli, ha recentemente approvato un pacchetto di opere e lavori pubblici, a cura del settore “Manutenzione e cura della città” e del settore “Transizione tecnologica e Smartcity” del Comune di Livorno.

Questi i progetti principali:

Intervento di ripristino della facciata dell’immobile di proprietà comunale in via Menasci angolo piazza Damiano Chiesa (ex sede della Circoscrizione 4): approvazione progetto esecutivo.

I lavori mirano al recupero della facciata e a migliorare la tenuta alla pioggia delle coperture, mediante la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria: verifica di stabilità ed eventuale consolidamento e reintegro delle cornici in pietra delle finestre, del marcapiano, degli archi dell’aggetto di gronda e del sottogronda in facciata; impermeabilizzazione con guaina e realizzazione di linea vita permanente in copertura; installazione di un canale di gronda e di pluviali in rame per il convogliamento e lo smaltimento delle acque meteoriche; ripristino e tinteggiatura dell’intonaco di facciata. L’investimento complessivo è di 160mila euro.

Lavori di straordinaria manutenzione della copertura di Villa Maria: approvazione del progetto esecutivo.

I lavori consistono in interventi finalizzati a risolvere il problema delle infiltrazioni e nella sostituzione di alcune membrature lignee dell’ordito principale e secondario della copertura. L’investimento ammonta complessivamente a 31mila euro.

Manutenzione straordinaria della palestra “Renzo Del Chicca” (scuole Michelangelo di via Dudley). Approvazione progetto esecutivo.

I lavori prevedono la totale sostituzione della pavimentazione, dei rivestimenti e delle porte, oltre ad una completa tinteggiatura dei locali degli spogliatoi lato nord, la revisione del manto di copertura con interventi puntuali di riparazione. È inoltre prevista la manutenzione delle finestre a servizio sia della zona spogliatoio che della palestra, con revisione del sistema di apertura. Nell’occasione sarà revisionata la pavimentazione del campo da gioco, nei punti in cui sono stati eseguiti precedenti interventi. Previsti anche alcuni piccoli interventi di idraulica per riparare le perdite al bagno del piano superiore. La spesa prevista è di quasi 35mila euro.

Questi invece, per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, i progetti di fattibilità tecnico-economica approvati dalla Giunta:

Interventi di illuminazione aree verdi e giardini pubblici – Riguarda la realizzazione/potenziamento dell’illuminazione di alcune aree verdi e giardini pubblici attualmente con scarsa o senza illuminazione. Saranno installati 34 corpi illuminanti con utilizzo di tecnologia LED, distribuiti in varie aree: parco il Triangolo nel quartiere La Rosa, stradello parco BMX sempre nel quartiere La Rosa, parco di via Beppe Orlandi, parco di Collinaia, parco Berlinguer di via Torino, strada pedonale via del Vecchio Lazzeretto. Gli obiettivi del progetto sono garantire una maggiore tranquillità e sicurezza alla cittadinanza durante l’utilizzo di queste aree e consentire un risparmio energetico durante le ore di minor presenza, poiché tutti i corpi illuminanti previsti saranno dotati di sistema di “dimmerazione” in grado di variare l’intensità luminosa. L’investimento previsto è di 150mila euro.

Interventi di ampliamento dell’illuminazione cittadina – Si tratta di 22 corpi illuminanti montati su palo, che saranno distribuiti in varie zone della città: parcheggio di via Martin Lutero, strada pedonale via Bixio/via Stenone, largo Bellavista, via Mondolfi angolo via del Tirreno, via Cambini, via Ravizza, parcheggio ex ATL, viale Carducci incrocio Via Nievo, viale Petrarca zona Ospedale, piazza XI Maggio, attraversamento pedonale via di Collinaia davanti al nuovo supermercato Lidl. A questi si aggiungono 10 corpi illuminanti che saranno installati nell’area del parcheggio ex ATL, di cui 5 proiettori installati a parete che illumineranno il passaggio pedonale e altri 5 corpi illuminanti su palo per l’illuminazione dell’area buia intorno al parcheggio. Infine 4 punti luce saranno destinati all’illuminazione degli attraversamenti pedonali. L’obiettivo del progetto è realizzare/potenziare l’illuminazione con l’utilizzo di tecnologia LED, al fine di migliorare la fruibilità delle strade, sia a piedi che con i mezzi. In questo modo si darà più tranquillità e sicurezza ai cittadini durante gli spostamenti. Anche questi corpi illuminanti saranno dotati di sistema di dimmerazione per consentire un risparmio energetico durante le ore di minor presenza. L’investimento previsto è di 150mila euro.

Adeguamento torri faro cittadine – L’intervento, come già annunciato, prevede la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica in sostituzione di impianti obsoleti che presentano sostegni – le torri faro alte 25 metri che risalgono a una quarantina di anni fa – con evidenti segni di ossidazione. I nuovi impianti saranno realizzati alla rotatoria di piazza Dante, al parcheggio della Stazione marittima accanto alla Fortezza Vecchia, allo svincolo di via Provinciale Pisana-via Pian di Rota. Anche per questo progetto utilizzo di tecnologia LED e di apparecchi innovativi per il miglioramento della qualità del servizio in termini di affidabilità, continuità e potenziamento della sicurezza del traffico motorizzato, pedonale, ciclabile. L’intervento mira inoltre a diminuire i consumi di energia, a salvaguardare l’ambiente attraverso l’utilizzo di sistemi a lunga durata di vita e di elevata affidabilità che, riducendo gli interventi di manutenzione degli impianti, minimizzano la necessità di smaltimento dei rifiuti. L’investimento previsto è di 250mila euro.

