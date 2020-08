ORDINANZA NAZIONALE. Mascherina obbligatoria anche all’aperto dalle 18 alle 6

Nuova ordinanza firmata dal ministro Speranza con la quale vengono prese nuove misure per il contenimento del contagio da Covid, misure valide in tutta Italia

Mediagallery Oltre alla mascherina l'ordinanza stabilisce che sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Il tutto fino al 7 settembre

È notizia della serata del 16 agosto una nuova ordinanza firmata dal ministro Speranza con la quale vengono prese nuove misure per il contenimento del contagio da Covid. Vi riportiamo i 2 punti salienti in cui vengono spiegate le misure dal 17 agosto che rimarranno in vigore fino al 7 di settembre:

a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Ai punti a e b non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.