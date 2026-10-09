Ore 12:38 e 12:57, scossa di magnitudo 3.3 e 2.2

Immagine del 9 ottobre, relativa alla prima scossa delle 12:38, tratta dal sito dell'Ingv

Sotto al post pubblicato su Facebook sono pervenuti oltre 500 commenti in pochi minuti. La Protezione Civile ha aperto subito il Ce.Si (Centro Situazioni)

Scossa di terremoto della durata di qualche secondo. I dati pubblicati dall’Ingv rilevano che si è trattato di un sisma di magnitudo 3.3 avvenuto alle ore 12:38 tra Livorno e Rosignano, ad una profondità di 5.7 chilometri. Un’altra scossa, di magnitudo 2.2, è stata poi registrata pochi minuti dopo, alle 12:57. Elena, tra le primissime a dare un riscontro alla nostra redazione, ci informa che “al 7° piano l’ha sentita bene e il leggero movimento del lampadario le ha dato la certezza”. Sotto al post pubblicato su Facebook sono pervenuti oltre 500 commenti in pochi minuti. La Protezione Civile ha aperto subito il Ce.Si (Centro Situazioni) per acquisire notizie ed avviare il monitoraggio.

Gli ultimi episodi

A Livorno la terra ha tremato in tre occasioni nell’arco di nove giorni: il 4 agosto 2026, con una scossa di magnitudo 4.3 con epicentro nel Pisano; il 9 agosto, con magnitudo 2.4, sempre nell’area pisana; e il 12 agosto, con una scossa di magnitudo 3.7 localizzata al largo della costa toscana settentrionale.

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