Ore 19:30 accensione del braciere, 51 tedofori. Livorno si prepara a vivere la giornata olimpica

Il delegato del Coni Livorno Gianni Giannone e la vicesindaca Camici mostrano la fiamma olimpica del 1948

Partenza da via dei Pensieri alle 18.07, 51 tedofori livornesi: ognuno percorrerà un tratto di 200/250 metri fino a piazza della Repubblica dove verrà allestito il Villaggio Olimpico e alle 19.30 verrà acceso il braciere

Il giorno dell’arrivo, venerdì 12 dicembre, della fiamma olimpica a Livorno (tappa 7 di 60) si avvicina e stamattina il Comune ha illustrato il programma della giornata: porteranno la fiaccola 51 tedofori livornesi, la frazione di ciascun tedoforo sarà di 200/250 metri. Alle ore 18.07 la partenza del primo da via dei Pensieri. I nomi illustri che percorreranno un tratto sono: celebrità Leonardo Fiaschi; sportivi Aldo Montano, Igor Protti, Ambra Sabatini, Alessandro Fantozzi, Stefano Morini, Maurizio Melis e Adriana Meini.

Questo il percorso:

Via dei Pensieri – parcheggio Campo Scuola

Viale Italia (direzione nord)

Piazza Luigi Orlando

Via Gaetano D’Alesio

Scali Novi Lena

Via Enrico Cialdini

Via Grande

Piazza della Repubblica (arrivo ultimo tedoforo intorno alle 19.30)

Nel dettaglio

16:00: il team incaricato della gestione dei tedofori sarà presente sul posto (Stadio) circa due ore prima dell’inizio della staffetta, per svolgere i controlli e i briefing operativi previsti. (Eventuale chiusura anticipo pulizie mercatino del Venerdì)

17:30 circa: convoglio proveniente da Pisa percorrerà la SS1 e farà ingresso a Livorno dall’uscita Livorno Sud. (Disponibilità della Polizia Locale a scortare il convoglio a partire dall’uscita Livorno Sud. Fino in piazza della Repubblica)

18:07: partenza primo tedoforo

Percorso approvato con mail del 18/04/2025 dal Gabinetto del Sindaco.

Il tracciato è stato oggetto di sopralluogo congiunto tra la Polizia Locale e la Fondazione Milano Cortina nel mese di giugno.

In piazza della Repubblica verrà allestito il Villaggio olimpico – City Celebration aperto al pubblico dalle 17 alle 19.30

19:00 Master of Ceremony, diretta live dell’arrivo dell’ultimo tedoforo in Piazza

19:30 Accensione del braciere

Saranno presenti dei simulatori di sport invernali (bob, sci e hockey) per chi vorrà provarli.

