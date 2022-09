Ore 7 l’allerta scende a giallo, Salvetti: “Scuole aperte. Buon primo giorno”

Nella foto pubblicata dal sindaco Salvetti su Fb la situazione radar sul nostro territorio che indica perturbazione di lieve intensità in ingresso sul territorio

Il primo cittadino su Fb: "Buon primo giorno di scuola a tutti i nostri ragazzi e ragazze, bambini e bambine"

Luca Salvetti pochi minuti fa su Fb: “Nonostante il codice arancione emanato dalla Regione per temporali e rischi idrogeologici in gran parte della Toscana, sul nostro territorio i fenomeni sono stati lievi e al momento senza criticità. La situazione radar attuale indica perturbazione di lieve intensità in ingresso sul territorio, non si hanno ad ora rilevazioni dai pluviometri. L’allerta dalle ore 7 per l’area livornese scende da arancio a giallo, le scuole saranno regolarmente aperte. Buon primo giorno di scuola a tutti i nostri ragazzi e ragazze, bambini e bambine”.

