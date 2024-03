“Orgogliosi di Eleonora”

Le congratulazioni del sindaco di Collesalvetti alla vincitrice di Masterchef 13. La 27enne durante un confessionale dopo la vittoria: "Ho pianto tutta la tensione di 3 mesi. Sono stata sempre consapevole di non essere adatta a questo tipo di pressioni e esserci riuscita mi fa dire brava"

Le congratulazioni del sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini alla vincitrice di Masterchef 13. “Come Amministrazione Comunale siamo orgogliosi che una concittadina abbia vinto una competizione a livello nazionale. Quindi non è solo una questione di immagine televisiva ma anche di avere una professionalità, in questo caso gastronomica, di altissimo rilievo”. Eleonora nell’ultimo confessionale dopo la proclamazione ha detto a sky.masterchef.it: “Ho pianto tutta la tensione di 3 mesi. Sono stata sempre consapevole di non essere adatta a questo tipo di pressioni e esserci riuscita mi fa dire “brava”. Ho fatto un lavoro non dico ottimo ma buono sì ed è la cosa a cui tengo di più. Inoltre sono contenta di aver chiuso tutti i piatti”.

