Orti urbani, Salvetti ricostruisce l’iter amministrativo: “Il Comune continuerà a seguire la vicenda”

Nel corso di una conferenza stampa il sindaco ha ripercorso le principali tappe del percorso urbanistico relativo all'area degli orti urbani, illustrando le scelte adottate dall'Amministrazione, il ruolo del Comune dopo la procedura di vendita e l'impegno a seguire l'evoluzione della vicenda nel rispetto delle norme e dell'interesse pubblico

Il sindaco Luca Salvetti ha convocato una conferenza stampa per fare il punto sulla vicenda degli orti urbani, ricostruendo il percorso amministrativo seguito dal Comune e illustrando le motivazioni delle scelte urbanistiche adottate nel corso degli anni.

Nel corso dell’intervento è stato ripercorso lo sviluppo urbanistico dell’area, ricordando che l’attuale disciplina trae origine da una pianificazione risalente alla fine degli anni Novanta, che prevedeva la destinazione dell’80% della superficie a verde e servizi pubblici e del restante 20% a edificazione.

Successivamente, nel corso degli anni, tale previsione è stata confermata e progressivamente modificata attraverso ulteriori strumenti urbanistici. L’attuale Amministrazione ha evidenziato di aver ridotto ulteriormente la superficie edificabile, portandola da 6.213 a 4.500 metri quadrati, con l’obiettivo di incrementare gli spazi destinati al verde pubblico e di definire regole più puntuali per l’attuazione degli interventi, introducendo anche un termine temporale entro il quale dovranno essere realizzate le opere previste.

Il sindaco ha ricordato che ogni modifica urbanistica deve rispettare il quadro normativo vigente e i diritti già riconosciuti dagli strumenti precedenti, sottolineando come un’Amministrazione sia tenuta a operare entro i limiti fissati dalla legge, evitando decisioni che possano esporre l’ente a contenziosi o a conseguenze economiche per la collettività.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla procedura di vendita dell’area. È stato precisato che l’aggiudicazione è avvenuta nell’ambito di una procedura giudiziaria e che il Comune non ha avuto competenze dirette nello svolgimento dell’asta né nell’individuazione dell’acquirente.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, il sindaco ha spiegato che l’ipotesi di un eventuale acquisto dell’area da parte del Comune è stata valutata anche sotto il profilo della sostenibilità economica e dell’interesse pubblico. Ha osservato che una parte consistente dell’area è già destinata dagli strumenti urbanistici a verde e servizi pubblici e che ogni eventuale impiego di risorse comunali avrebbe richiesto un’attenta valutazione amministrativa, finanziaria e contabile.

Nel corso della conferenza è stato inoltre illustrato il ruolo che l’Amministrazione intende svolgere nella fase successiva all’aggiudicazione dell’area. Pur non essendo parte della procedura di vendita, il Comune ha confermato la volontà di mantenere aperto il dialogo con tutti i soggetti interessati, favorendo un confronto costruttivo e seguendo con attenzione l’evoluzione della vicenda.

Il sindaco ha evidenziato come la riduzione della superficie edificabile rappresenti uno degli elementi qualificanti del percorso seguito dall’Amministrazione e ha ribadito che ogni decisione è stata assunta nel rispetto delle norme urbanistiche e dei principi di trasparenza, imparzialità e corretta gestione delle risorse pubbliche.

Nella parte conclusiva dell’incontro è stato affrontato anche il tema della gestione delle prossime fasi della vicenda. L’Amministrazione ha espresso l’auspicio che il confronto possa proseguire in un clima di dialogo e collaborazione, nel rispetto della legge e della sicurezza pubblica.

Concludendo la conferenza stampa, il sindaco ha confermato l’impegno del Comune a seguire con attenzione l’evoluzione del procedimento, proseguendo il proprio lavoro nel rispetto delle norme, della trasparenza amministrativa e dell’interesse della collettività, con l’obiettivo di accompagnare la gestione dell’area attraverso un percorso improntato al dialogo istituzionale e alla tutela del bene pubblico.

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