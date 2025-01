Otto nuove Pietre d’Inciampo in via Pellettier e una in Borgo Cappuccini

L'assessora Rafanelli durante il discorso agli studenti in piazza Garibaldi

Con le 9 posate oggi salgono a 31 le Pietre d'Inciampo totali collocate in città. L'assessora Rafanelli agli studenti: "Soffermatevi a guardarle, siete i protagonisti e i custodi della memoria"

“Soffermatevi a guardarle, siete voi i protagonisti e i custodi della memoria. Non possiamo cambiare il passato ma possiamo costruire tutti insieme il futuro ricordandoci che oggi abbiamo la fortuna di scegliere: scegliere valori come il rispetto, la giustizia e la solidarietà”. E’ uno dei passaggi più significativi pronunciati dalla assessora alla cultura Angela Rafanelli rivolgendosi alle scolaresche (erano presenti classi del Liceo Cecioni e delle scuole Micheli e Campana dell’istituto comprensivo Bolognesi) riunite in piazza Garibaldi dove stamattina, ricordando prima il significato del Giorno della Memoria, è iniziata la cerimonia che si è poi conclusa con un corteo da piazza Garibaldi a via Pellettier dove all’altezza del civico 20 sono state posizionate 8 nuove Pietre d’Inciampo in ricordo dei membri della famiglia Levi-Bardavid. Prima di dare il via al corteo, ha preso la parola anche la dirigente scolastica Cecilia Semplici spiegando “quanto significativo sia essere qui poiché questa giornata ricorda a tutti noi l’importanza di costruire ogni giorno relazioni di pace fondate sul rispetto. In classe, come a casa e nel proprio quartieri”. Giunti in via Pellettier c’è stato un momento dedicato alla lettura dopodiché sui sassi posizionati davanti alla pietre sono stati adagiati dei biglietti di pace e quattro rose. Alle ore 17 in Borgo Cappuccini, all’altezza del civico 53, ci sarà la posa di un’altra Pietra d’Inciampo in ricordo di Nella Corinna Coen. Alle ore 17.30 da piazza Giovine Italia partenza del corteo promosso dalla Comunità di Sant’Egidio con arrivo in piazza Benamozegh passando da Borgo Cappuccini, via Verdi, piazza Cavour, via Cairoli, via Dario Cassuto. Con le 9 posate quest’anno si arriva complessivamente a 31 Pietre d’Inciampo collocate in città. Partecipano alle iniziative di oggi, oltre al Comune, la comunità ebraica, la comunità di Sant’Egidio e Istoreco.

