PalaMacchia, interviene il prefetto: “Situazione non più sostenibile”

Riunione in prefettura il 21 marzo. Il prefetto Dionisi: "Il PalaMacchia presenta evidenti criticità strutturali che facilitano il verificarsi di episodi di violenza: l’assenza di un adeguato sistema di videosorveglianza, la scarsa separazione tra tifoserie e giocatori e la mancanza di misure di contenimento efficaci"

La prefettura ha convocato per il 21 marzo una “riunione urgente” con le forze di polizia, il sindaco di Livorno e i rappresentanti delle due società sportive per discutere “delle gravi problematiche riguardanti il PalaMacchia e delle improcrastinabili soluzioni da adottare”. A tal proposito il prefetto Dionisi ha dichiarato: “Esprimo la mia profonda preoccupazione per i ripetuti episodi di violenza e disordini verificatisi durante le partite di basket che coinvolgono le due principali squadre cittadine: la Pielle e la Libertas. I fatti documentati nelle recenti sanzioni sportive e negli interventi delle forze dell’ordine delineano un quadro inaccettabile, che mette a rischio la sicurezza pubblica e l’incolumità di tifosi, giocatori e addetti ai lavori. Per questa ragione, ho convocato per venerdì 21 una riunione urgente. L’obiettivo di questo incontro non è solo analizzare la gravità degli episodi accaduti, ma anche ottenere un’assunzione di piena responsabilità, in particolare delle due società. La situazione attuale non è più sostenibile. Il PalaMacchia presenta evidenti criticità strutturali che facilitano il verificarsi di episodi di violenza: l’assenza di un adeguato sistema di videosorveglianza, la scarsa separazione tra tifoserie e giocatori e la mancanza di misure di contenimento efficaci. Questi problemi, già segnalati ufficialmente, devono essere affrontati con urgenza. È necessario predisporre immediatamente soluzioni di difesa passiva all’interno dell’impianto per prevenire situazioni di pericolo e, soprattutto, scongiurare eventi ancora più gravi in futuro. Auspico che tutti i soggetti coinvolti dimostrino il massimo senso di responsabilità e collaborazione, adottando misure concrete e tempestive per riportare la pallacanestro a Livorno a essere un momento di sport e aggregazione e non un’occasione di tensioni e scontri”.

