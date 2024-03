Pancaccini: “Toh son morto e un’ lo sapevo. M’hanno chiamato in una quindicina”

"Sai chi è morto? E' morto quello del Vernacolo. E allora hanno ricollegato a me. M'hanno allungato la vita". Una voce presto smentita dal diretto interessato che, un po' per sdrammatizzare un po' per non lasciare dubbi, ha pubblicato un post su Fb: "Uno addirittura, Gigi, come li rispondo ar telefano. Dopo venti se'ondi di silenzio, mi fa : sei te, che spavento, manca po' mi fai mori' anco me"

Giuseppe Pancaccini l’ha presa sul ridere e non potrebbe essere altrimenti: “M’hanno allungato la vita”. E’ stato lui il primo a scherzarci scrivendolo stamattina in un post Fb dal titolo “toh son morto e un’ lo sapevo”. Che cosa è successo? E’ lo stesso Pancaccini, che ringraziamo per la disponibilità, a raccontarlo: “Purtroppo in pochi giorni sono venuti a mancare due amici, due pezzi da novanta del Vernacolo livornese, come Aldo (Bagnoli, ndr) e Roberto (Motroni, ndr) – spiega – e così i giorni successivi tra quei pochi che forse non lo avevano saputo si è sparsa la voce: sai chi è morto? E’ morto quello del Vernacolo. E allora hanno ricollegato a me. Pare si fosse sparsa la notizia al mercato e così nell’arco di due o tre giorni m’hanno chiamato in una quindicina”. Una voce, quindi, presto smentita che ha strappato due risate (anzi du’ risate) al diretto interessato che, un po’ per sdrammatizzare un po’ per non lasciare dubbi, si è convinto a pubblicare un post: “Uno addirittura, Gigi, come li rispondo ar telefono – si legge nel post – dopo venti se’ondi di silenzio, mi fa: sei te, che spavento, manca po’ mi fai mori’ anco me”.

