Panchina e fiori contro l’abbandono di rifiuti ingombranti

Il "dopo" (panchine, fiori e cartello) e il "prima" (l'abbandono di ingombranti)

L'assessora Cepparello: "Misure antidegrado per provare a contrastare gli abbandonatori seriali"

Là dove c’erano dei rifiuti ingombranti ora ci sono una panchina, un vaso di fiori e un pannello informativo. Forse a qualcuno questa frase avrà ricordato Il ragazzo della via Gluck. In effetti la strofa del celebre brano di Adriano Celentano bene sintetizza l’iniziativa di Aamps/RetiAmbiente e Ufficio Ambiente del Comune per contrastare il fenomeno degli abbandoni in via degli Asili, angolo con Borgo Cappuccini, dove nel corso del tempo sono stati rimossi dal marciapiede (vedi foto) dai materassi ai divani, passando per tavole e mobilia, e dove stamattina si è deciso di intervenire con l’arredo urbano e un “divieto di scarico” scritto su un pannello in cui si ricorda che per gli ingombranti è previsto il ritiro gratuito a domicilio. “Si tratta di misure anti degrado per provare a contrastare gli “abbandonatori seriali” come già fatto a Shangai e in via Costanza. Funzionerà? Vedremo” spiega l’assessora Giovanna Cepparello. Ricordiamo i numeri utili che puntualmente vengono proposti da Aamps a chiusura dei comunicati stampa.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; [email protected], [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook e instagram “Aamps Livorno”.

