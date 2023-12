Panettoni, thè caldo e indumenti ai più bisognosi

Sono stati distribuiti la mattina del 24 e la sera del 25 dicembre dai volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM)

I Volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) Gruppo di Livorno si sono dati appuntamento per far visita ai poveri e le famiglie bisognose di Livorno e consegnare loro aiuti, beni alimentari, generi di prima necessità. La mattina del 24 dicembre è stata caratterizzata dalla consegna di panettoni e pacchi alimentari straordinari pieni di deliziosi prodotti. La sera del 25 dicembre le squadre dell’Unità di Strada CISOM hanno preparato indumenti, thè caldo, cioccolata e panettoni da offrire ai poveri e ai senza dimora incontrati per strada la notte di Natale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©