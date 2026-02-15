Panificatori, nasce il gruppo Confcommercio Livorno: energia, personale e credito le priorità

Nella sede di Confcommercio Livorno in via Serristori si è svolta l’assemblea degli imprenditori del comparto panificazione convocata per affrontare le principali criticità del settore. Al termine dell’incontro è stata avviata formalmente la costituzione del Gruppo Panificatori, con l’obiettivo di dare alla categoria una rappresentanza strutturata e unitaria.

Al centro del confronto, le difficoltà che da tempo incidono sui bilanci delle imprese: l’aumento dei costi energetici, la carenza cronica di personale qualificato, l’accesso al credito e l’esigenza di garantire la formazione obbligatoria senza ulteriori aggravi economici.

Sul fronte energia è emersa la volontà di lavorare alla creazione di gruppi di acquisto con convenzioni dedicate, per ridurre l’impatto delle bollette su un comparto estremamente energivoro.

Per il reperimento di manodopera si punta al rafforzamento del dialogo con enti formativi insieme all’utilizzo di strumenti mirati di incrocio domanda-offerta.

Confcommercio ha poi illustrato le opportunità di finanziamento agevolato e le partecipazione a bandi pubblici per un sostegno agli investimenti.

L’aspetto della sostenibilità economica delle imprese di panificazione potrà inoltre trovare un puntello nei percorsi di formazione finanziata.

“Dall’assemblea – commenta il direttore generale Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli – è emersa la volontà di un’azione condivisa e coordinata con cui affrontare una fase che richiede risposte strutturali e non episodiche. La nascita del Gruppo Panificatori rappresenta un passo operativo per definire un’agenda di priorità e avviare un confronto stabile con interlocutori pubblici e fornitori”.

Nei prossimi mesi saranno calendarizzati ulteriori incontri per consolidare il gruppo e tradurre le proposte emerse in iniziative concrete a tutela delle imprese del territorio.

Per volontà dell’assemblea è stato eletto presidente il professionista e consulente della panificazione Gianluca Morsilli, affiancato dal vicepresidente Matteo Domenici fornaio di terza generazione di Dolce e Salato.

Il consiglio direttivo è composto inoltre da Elena Buccolini, Umberto Burgalassi, Alessandro Centi, Riccardo Cerretini, David Chiarini, Valerio Lipari, Luca Morini. A tutti loro arrivano le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro dalla presidente e dal direttore provinciali Confcommercio Francesca Marcucci e Federico Pieragnoli.

Il segretario sarà Daniele Capecchi, che è possibile contattare allo 0586.1761054, e-mail [email protected]

