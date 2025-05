Parcheggi rosa, Striscia la notizia a Parco Levante

Immagine tratta dal servizio andato in onda il 1 maggio

L'inviata di Striscia la notizia ha fatto un giro nel parcheggio del centro commerciale "premiando" gli automobilisti con un fiocco rosa o un fiocco blu

Chiara Squaglia a Parco Levante per controllare il regolare utilizzo dei parcheggio rosa da parte degli automobilisti. Nel servizio andato in onda il 1 maggio (trovate qui il video), l’inviata di Striscia la notizia ha scherzato con alcuni livornesi sorpresi in sosta nello stallo riservato alle donne incinta e famiglie con figli piccoli “premiandoli” con un fiocco rosa o un fiocco blu.

