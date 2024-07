Parcheggi rossi Compra & Vai in via Cambini, via Roma e via Magenta

I parcheggi rossi in via Cambini e in via Magenta, il cartello Compra & Vai in via Roma e via Cambini

Dopo i parcheggi Kiss & Go in viale Italia, per favorire partenze e arrivi in una zona “movimentata” dalla presenza di locali e stabilimenti balneari, in centro arrivano i primi parcheggi rossi Compra & Vai per soste brevi, 20 minuti, gratuite, dedicate al commercio. Ne sono stati realizzati 5 in via Cambini, 5 in via Magenta (nel tratto aperto al traffico) e 4 in via Roma. “In via Cambini c’era già questo tipo di parcheggio però i due stalli erano di colore bianco, tradizionale, e non “funzionavano” moltissimo – spiega l’assessora Giovanna Cepparello, che ringraziamo – Abbiamo quindi pensato di verniciarli di rosso, come i Kiss & Go, aumentandone complessivamente il numero. Il nostro intento è quello di favorire la sosta regolare di coloro che magari si recano in centro per dare una occhiata veloce ad una vetrina o devono ritirare un acquisto”. La decisione dell’amministrazione comunale va incontro alle richieste dei negozianti.

