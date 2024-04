Parchi e sgambatoi, controlli delle guardie ecozoofile: “Nessuna sanzione”

Controlli sulla corretta conduzione dei cani e la raccolta delle loro deiezioni in accordo con l’Amministrazione Comunale. "Il 4 aprile le zone attenzionate sono state: piazza Dante, via Lorenzini (sgambatoio), parco di Coteto, villa Fabbricotti, villa Mimbelli e piazza della Vittoria. Speriamo che con la nostra presenza, che innanzitutto vuole essere un deterrente per i comportamenti “sbagliati” sia possibile ottenere dei risultati migliori nell’interesse di tutta la cittadinanza"

Come da accordo con l’Amministrazione Comunale, le Guardie Ecozoofile Oipa stanno continuando a fornire la loro collaborazione sia per quanto riguarda la verifica delle denunce per maltrattamento animale, sia per il controllo delle aree pubbliche. Il 4 aprile sono stati monitorati diversi parchi e sgambatoi cittadini. Nella fattispecie sono stati effettuati controlli sulla corretta conduzione dei cani e la raccolta delle loro deiezioni. Le zone attenzionate sono state: Piazza Dante, Via Lorenzini (sgambatoio), Parco di Coteto, Villa Fabbricotti, Villa Mimbelli, Piazza della Vittoria. “In nessuna delle zone controllate sono state rilevate inosservanze nella conduzione e nella raccolta delle deiezioni canine per cui non è stata notificata nessuna sanzione. I controlli, ormai divenuti periodici, si prefiggono lo scopo di far rispettare le norme in ambito animale per il tranquillo convivere dei possessori di cani e non. Speriamo che con la nostra presenza, che innanzitutto vuole essere un deterrente per i comportamenti “sbagliati” sia possibile ottenere dei risultati migliori nell’interesse di tutta la cittadinanza. L’attività di vigilanza continuerà regolarmente anche nei prossimi giorni e sarà anche intensificata”.

