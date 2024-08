(1) Allegati (1) IL BANDO

Parte il progetto Mister: formazione superiore per il turismo e le tecnologie innovative

Aperte le iscrizioni al nuovo percorso formativo in partenza a ottobre. Promosso dalla Fondazione Istituto Tecnologico Superiore Turismo, Arte e Beni Culturali (ITS TAB) con il sostegno e la collaborazione del Comune di Livorno e della Cooperativa Itinera, il corso si rivolge a diplomati e laureati desiderosi di acquisire competenze tecniche e tecnologiche altamente specialistiche nel settore innovativo delle attività culturali e turistiche

Il panorama formativo italiano si arricchisce di una nuova importante iniziativa: il progetto di formazione superiore denominato Mister, promosso dalla Fondazione Istituto Tecnologico Superiore Turismo, Arte e Beni Culturali (ITS TAB) con il sostegno e la collaborazione del Comune di Livorno e della Cooperativa Itinera. Questo ambizioso corso si rivolge a diplomati e laureati desiderosi di acquisire competenze tecniche e tecnologiche altamente specialistiche nel settore innovativo delle attività culturali e turistiche. Gli ITS (Istituti tecnologici superiori – ITS Academy) sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore. Sono espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali. Gli ITS di fatto sono un’ottima opzione per formarsi e prepararsi al mondo del lavoro. Promuovono corsi di formazione altamente professionalizzanti, ad alto contenuto tecnologico e innovativo, reso possibile dalla sinergia tra scuole superiori, università e imprese. Si tratta di scuole post diploma ideate per formare figure professionali dotate di un’alta specializzazione tecnologica in grado di consentire loro un inserimento qualificato nel mondo del lavoro. Con un partenariato che include soggetti di eccellenza come ITINERA FORMAZIONE ETS, SCUOLA ITALIANA TURISMO S.r.l. e CESCOT FORMAZIONE SRL, soci della Fondazione TAB, il progetto Mister offre la possibilità a 25 allievi, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, di intraprendere un percorso formativo che prepara i giovani a inserirsi in modo efficace nel mercato del lavoro locale, nazionale e internazionale. I candidati ideali devono possedere

un diploma di scuola secondaria superiore o un percorso quadriennale di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale, oltre a competenze solide in lingua inglese e informatica.

Il corso mira a formare Tecnici Superiori in grado di affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione, caratterizzato dall’applicazione di tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e aumentata. Queste competenze sono fondamentali per il futuro dell’hospitality e del turismo, settori che richiedono innovazione e capacità di adattamento agli strumenti digitali.

Competenze e Sbocchi Professionali

Il percorso formativo sviluppa competenze pratiche nell’utilizzo di big data, strumenti di intelligenza artificiale, gestione delle performance aziendali e automazione dei processi. I partecipanti apprenderanno a personalizzare offerte turistiche e a ottimizzare strategie di marketing attraverso tecnologie digitali, preparandosi a ruoli chiave in:

– DMC (Destination Management Company) e tour operator

– Agenzie di comunicazione e marketing turistico

– Eventi e promozione culturale

– Strutture ricettive, dai luxury hotels ad agriturismi

– Azioni di sostenibilità ambientale in ambito alberghiero

Prospettive di Carriera

Grazie alle competenze acquisite, coloro che completano il corso Mister possono ambire a importanti posizioni professionali, tra cui Hotel Manager, Front-Office Manager, Revenue Manager e Business Consultant. Inoltre, il tecnico formato avrà anche la possibilità di svolgere attività di libera professione come consulente esterno di strutture ricettive. Il progetto Mister non solo arricchisce l’offerta formativa nella regione, ma rappresenta un passo significativo verso un turismo più innovativo e sostenibile, integrando conoscenze tradizionali con le nuove tecnologie richieste dal mercato attuale. Con iniziative come questa, Livorno si conferma come un hub di formazione d’eccellenza, pronto a preparare i nuovi professionisti che daranno forma al futuro del turismo e delle culture in un contesto sempre più digitalizzato.

Notizie pratiche

Il corso è rivolto a 25 allievi, di età compresa tra i 18 e i 35 anni (non compiuti alla data di

scadenza dell’avviso), che:

• siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore oppure che abbiano frequentato un percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica Professionale (IeFP)

integrato da un percorso di Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) della durata

di un anno;

• siano in possesso di buone competenze nell’uso della lingua inglese e dell’informatica.

Il percorso didattico sarà strutturato in 4 semestri per un totale di 1800 ore tra lezioni

frontali, attività laboratoriali e stage.Le attività formative si svolgeranno dal lunedì al venerdì

con moduli didattici della durata giornaliera compresa tra 4 e 8 ore.

Le attività di stage saranno realizzate per 850 ore presso aziende del settore. I partecipanti al corso potranno realizzare una parte di stage in aziende di altre regioni o europee.

Il corso si avvarrà di docenti qualificati che, per oltre il 90% del monte ore del corso, proverranno dal mondo del lavoro e delle professioni con esperienza specifica di almeno 5 anni.

Saranno coinvolti anche docenti provenienti dall’Università, dai Centri di Ricerca e dalla

Formazione tecnica e professionale

Completeranno il percorso attività seminariali, testimonianze di protagonisti del settore e

visite didattiche a fiere, manifestazioni, aziende di particolare interesse.

La frequenza è obbligatoria: un numero di assenze pari o superiore al 20% delle ore totali

determina l’esclusione dal corso. Lo stage deve essere frequentato per l’intero ammontare

delle ore previste (850). Il corso si terrà principalmente a Livorno. Parte delle attività potranno tuttavia tenersi occasionalmente presso strutture di interesse didattico o scientifico situate altrove. Gli stage potranno svolgersi in aziende dislocate in ogni parte del territorio regionale, nazionale e/o europeo.

Periodo di realizzazione

Il corso prenderà avvio entro il 30 Ottobre 2024 e terminerà presumibilmente entro il mese

di Novembre 2026, per una durata complessiva di 1800 ore. La data effettiva di avvio del

corso sarà comunicata nel sito della Fondazione TAB.

