Partita di calcio e lancio di lanterne nel ricordo di Pippi: “Sempre con noi”

"Ieri oggi domani. Per sempre Pippi vive". In un centinaio, tra amici e genitori, all'impianto Magnozzi per ricordare l'amico un anno dopo la scomparsa. Dopo la partita, il gruppo si è spostato al Moletto di Antignano, un luogo caro a Lorenzo, dove sono state accese e fatte volare le lanterne

Maglie rosa e nere con le scritte Pippi vive, davanti, e Nel ricordo di Lorenzo, dietro. E poi quella indossata dal portiere “Ovunque sarai saremo sempre con te” con il volto di Lorenzo. E’ stata una toccante partita di calcio quella organizzata dagli amici mercoledì 17 luglio all’impianto sportivo Magnozzi, alle Sorgenti, per ricordare Lorenzo scomparso a 20 anni in un incidente in via Pendola nella notte tra il 16 e 17 luglio 2023. Una partita che ha visto la partecipazione di decine di ragazzi in campo e decine di ragazzi e ragazze, e genitori, fuori dal campo. In tutto un centinaio di persone. “Un altro figlio di Livorno che se ne va ma la città mai ti scorderà”, “Per amore tuo” e “Ieri oggi domani. Per sempre Pippi vive” sono stati alcuni degli striscioni esposti. Dopo la partita, il gruppo si è spostato al Moletto di Antignano, un luogo caro a Lorenzo, dove ha acceso e fatto volare delle lanterne. Il giorno prima, sempre al Moletto di Antignano, c’era stato il momento dei fuochi di artificio.

