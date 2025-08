Partiti i lavori in via Montebello per la realizzazione di una intersezione rialzata

Partiti i lavori per la messa in sicurezza dell’intersezione stradale via Montebello/via Goito che prevedono la realizzazione di una intersezione rialzata. Per consentire di attuare l’intervento in sicurezza e non creare situazioni di disagio alla circolazione, saranno interrotti i lavori in corso sull’impianto di illuminazione pubblica, che comportano la regolamentazione dei flussi veicolari in senso unico alternato in via Montebello, come disposto dall’ordinanza n. 5695 del 18/7/2025. Inoltre fino a venerdì 8 agosto sarà abrogata la fermata per le linee di Trasporto Pubblico Locale situata in via Montebello fronte civico 49.

