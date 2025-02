Partito il primo corso di marketing turistico del progetto De – Doti Emergenti

Ancora aperte le iscrizioni ai corsi per Progettazione eventi (80 ore) e Cucina Tipica (100 ore). L'agenzia formativa Corali è capofila del progetto che vede coinvolti: Comune di Livorno, Fondazione LEM, Diecidicembre-Arciragazzi Livorno APS, CIOFS, Orto degli Ananassi Aps, Zaki Srl e Daxogroup Srl

DE – Doti Emergenti è uno dei trentaquattro progetti formativi vincitori dell’avviso Talenti in azione lanciato alcuni mesi fa dalla Regione Toscana per attivare percorsi dedicati a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 34 anni disoccupati o inattivi. Tra i partner di progetto anche Comune di Livorno e Fondazione LEM. Nei giorni scorsi ha preso il via il primo degli otto corsi di formazione previsti dal programma delle attività. Si tratta di quello di Marketing turistico, un percorso di apprendimento nel campo della definizione di strategie, della creazione di piani d’azione, dell’elaborazione di contenuti e dell’utilizzo di strumenti digitali per la promozione turistica. Il corso, della durata di ottanta ora, terminerà alla fine del mese di marzo. Intanto, sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi per Progettazione eventi (80 ore) e Cucina Tipica (100 ore). Il primo tratterà di pianificazione, organizzazione e promozione di eventi, il secondo di storia della cucina livornese, ricette tradizionali, tecniche di cottura, abbinamento dei vini, allestimento di buffet e banchetti. Oltre che a questi due corsi, è possibile anche iscriversi alla prima attività non formale di Laboratorio teatrale (50 ore) e al Bar Camp: un percorso individualizzato, anch’esso di 50 ore, in cui viene promossa la partecipazione attiva, lo scambio di idee e la condivisione di conoscenze. Il progetto DE – Doti Emergenti vede coinvolte varie realtà cittadine con l’obiettivo di formare figure professionali in ambito turistico attraverso percorsi formali, non formali e personalizzati. Il partenariato, volutamente diversificato, comprende l’impresa sociale Corali in qualità di agenzia formativa capofila, il Comune di Livorno, la Fondazione LEM, Diecidicembre-Arciragazzi Livorno APS, CIOFS, Orto degli Ananassi Aps, Zaki Srl e Daxogroup Srl. Il piano di marketing turistico della destinazione Livorno prodotto dalla Fondazione LEM ha fatto da punto di riferimento per l’elaborazione dei vari percorsi, con particolare riferimento ai punti di forza della destinazione in esso delineati ed ai prodotti turistici proposti sul territorio. Ogni attività è aperta ad un massimo di 12 partecipanti che riceveranno un’indennità di frequenza fino a un massimo di 250 euro. I soggetti selezionati per un determinato percorso potranno partecipare anche ad altri di proprio interesse.

Il progetto DE – Doti Emergenti prevede tre tipologie di azione:

“Sviluppa i tuoi talenti”: percorsi formativi formali finalizzati a fornire conoscenze generali sul tessuto socioeconomico del territorio con il rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti. In questo contesto sono previsti 8 Corsi di formazione della durata di 80/100 ore ciascuno.

“Esercita i tuoi talenti”: attività formative non formali con metodologie didattiche innovative e diversificate e il rilascio di un attestato di frequenza. Sono previste 15 Esperienze formative della durata di 50 ore ciascuna.

“Accompagna i tuoi talenti”: percorsi individualizzati di tutoraggio finalizzati a sostenere i giovani dal punto di vista motivazionale e indirizzarli verso le opportunità di inserimento lavorativo e formativo. Questa tipologia di azione prevede 6 Iter individualizzati della durata di 30 ore ciascuno.

PER PRESENTARE DOMANDA E PER INFORMAZIONI:

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, 9.00 – 13.00 / 15.30 – 17.30

VIA PIERONI 26, LIVORNO, PIANO 2°

TEL: 0586.219590 MAIL: [email protected]

