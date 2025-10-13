Parto podalico in nave grazie alla squadra della Svs

“Un’emozione unica, che non capita tutti i giorni” raccontano i volontari della Svs Enrico, Leo e Gabriele che stanotte insieme alla dottoressa Denise del 118 e alla infermiera Anna sono intervenuti a bordo di una nave dove una donna aveva rotto le acque. La mamma e la figlia, nata podalica a circa 36 settimane, sono state trasportate al reparto di Ostetricia. Entrambe stanno bene. La nave era diretta a Genova ed è stata deviata al porto di Livorno. Al trasferimento della donna dalla nave all’ambulanza hanno collaborato i vigili del fuoco.

