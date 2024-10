Partono i lavori di 18 nuovi attraversamenti rialzati

Via Campania davanti alle scuole Gramsci

L'assessora Cepparello: ""Siamo soddisfatti, "funzionano" e sono richiesti. La realizzazione avviene dove strettamente necessario e guardando le tavole dell'incidentalità". Inoltre verrà realizzato un incrocio rialzato in via Montebello angolo via Goito e sono stati ultimati i lavori gli attraversamenti rialzati in via Tozzetti e in via Campania

“I lavori partiranno il 14 ottobre e complessivamente non dureranno molto. Oltre a quelli che realizzeremo quest’anno colgo l’occasione per annunciare che nei prossimi mesi approveremo il progetto per dei nuovi attraversamenti pedonali da realizzare nel 2025 in altre strade come via dei Pensieri e via Mastacchi”. A dirlo è l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello, che ringraziamo per la disponibilità, annunciando 18 nuovi attraversamenti pedonali rialzati, più un incrocio rialzato in via Montebello angolo via Goito. Ecco l’elenco delle strade dei 18 nuovi attraversamenti rialzati (per ognuna riportiamo il numero): 2 viale Marconi; 1 in viale Italia nei pressi della Baracchina Bianca; 2 in via della Valle Benedetta; 3 in via di Popogna; 2 in via Grotta delle Fate; 3 in viale di Antignano; 1 in via Tommaso Pendola all’incrocio con via dei Bagni; 1 in viale Vespucci angolo via Gorgona; 1 in via Pigafetta in corrispondenza della fermata dell’autobus; 1 in via della Bastia nei pressi dell’asilo nido Casa del Re civico 44; 1 in via Caduti del Lavoro nei pressi dell’asilo nido Piccolo Principe civico 26. “Siamo soddisfatti, “funzionano” e sono richiesti. La realizzazione avviene comunque dove strettamente necessario e guardando le tavole dell’incidentalità con l’unico obiettivo di aumentare la sicurezza dei pedoni” chiarisce Cepparello. Da segnalare che sono stati ultimati l’attraversamento pedonale “semplice” (non rialzato) in viale Italia all’altezza di via del Moro e i due attraversamenti pedonali rialzati, uno in via Tozzetti e uno in via Campania.

