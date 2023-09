Partorisce in casa con l’aiuto della squadra Svs

La squadra Svs protagonista del dolce evento

Una donna senegalese di 31 anni dopo aver rotto le acque ha partorito in casa. I volontari e il medico hanno assistito il parto. Mamma e neonato sono stati poi trasportati al pronto soccorso dove ad attenderla c'era l'equipe medico-ostetrica

La squadra medicalizzata della Svs si è recata in una casa in zona Repubblica dove stamattina una donna senegalese di 31 anni dopo aver rotto le acque ha partorito in casa. Attivata alle 6.32, l’autista Dario Mazzantini è arrivato in pochissimo tempo sul posto. La signora era in camera da letto con il marito insieme alla prima figlia e quando sono arrivati volontari e medico hanno contribuito a far nascere il piccolo. Mamma e neonato sono stati poi trasportati al pronto soccorso dove ad attenderla c’era l’equipe medico-ostetrica.

