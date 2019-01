Pascoli e Villa Serena, in 200 davanti al Comune: “Ora vogliamo risposte”

Mattinata di contestazione per dipendenti e sindacati sul pericolo di perdita di 30 posti di lavoro. Poi l'incontro tra le rappresentanze e l'assessore al sociale Leonardo Apolloni

di Tommaso Lucchesi

Sotto una pioggia battente davanti al Comune si sono radunati, mercoledì 23 gennaio intorno alle 10 più, di 200 manifestanti tra dipendenti e rappresentanti sindacali delle strutture sanitarie Rsa Pascoli e Villa Serena per protestare contro le parole dell’assessore al sociale Leonardo Apolloni che, dopo la precedente contestazione avvenuta il 25 ottobre 2018, aveva assicurato un aiuto consistente a questi centri sociali tramite il riempimento di nuovi posti letto e la salvaguardia del posto di lavoro a tanti livornesi.

Tra fischietti, striscioni e bandiere abbiamo rivolto qualche domanda ai presenti, per illustrarci più nel dettaglio i motivi di questo malcontento. “Siamo stanchi delle promesse del Comune – ha esordito Elisa Maida, dipendente storica della Rsa Pascoli – vogliamo fatti e non parole perché dopo oltre tre mesi non è cambiato niente e il personale deve difendere il proprio posto, sempre più in pericolo di precariato”. Sulla stessa lunghezza d’onda si è posto Emiliano Sartorio, funzione pubblica Cgil: “Il nostro obiettivo è cercare un’alternativa al bando per il nuovo appalto allo scopo di tutelare quasi 30 posti di lavoro. Con il vecchio bando tarato sul 92% della capienza della struttura si rischia di ridurre notevolmente le ore di lavoro e quindi gli operatori. Chiediamo rispetto anche per i nostri anziani, perché tagliare certi servizi significa tagliare anche loro”.

Non è di diverso avviso Marina Corniglia, infermiera operativa in entrambe le strutture: “Siamo tornati in piazza, malgrado la illusoria conquista della non dismissione del Pascoli, per ottenere la garanzia del funzionamento a pieno regime dell’ente, data la lunga lista d’attesa di nuovi ospiti che continuano a prenotare”.

Marta Donato, animatrice socio-educativa, dichiara: “Un grave problema che ci pienamente colpito è stata la mancata erogazione delle quote sanitarie che, in previsione della ipotetica chiusura del Pascoli a maggio, sono state distribuite a centri privati e ad oggi è praticamente impossibile raggiungere il livello massimo di occupazione richiesto per riceverle. Richiediamo una maggiore tutela al lavoratore nel nuovo capitolato con una clausola sociale concreta, capace di non mandare in mezzo a una strada intere famiglie”.

Non ha mancato di dire la sua anche Carlo Bendinelli Biondi, segretario Fisascat-Cisl Livorno: “Serve un impegno serio del Comune per il personale non assistito dalla legge 402 che rischia la disoccupazione. La nostra priorità è la battaglia per il mantenimento dei posti di lavoro e della regolare erogazione dei servizi”. Dopo un’ora di manifestazione, l’assessore Apolloni è sceso per incontrare i rappresentanti e ha dichiarato che non ci sarà il ritiro del capitolato già avviato ma eventualmente una revisione con proposte a sostegno dei dipendenti. Tutto rinviato alla prossima assemblea dunque. Continua intanto la campagna di sensibilizzazione da parte delle operatrici del Pascoli nei confronti della cittadinanza, con degli scatti che ritraggono livornesi con cartelli in favore della centro.

