Pasqua, agnellino in strada a Collinaia: salvato dai volontari Anpana
Intervento intorno alle 21 a Collinaia dopo la segnalazione della polizia municipale: l’animale, spaesato ma in buone condizioni, è stato messo in sicurezza. Ora l’appello per ritrovare il proprietario
Intervento curioso e simbolico nella sera di Pasqua nel quartiere Collinaia, dove una segnalazione parlava di una capra in mezzo alla strada. Una volta sul posto, però, i volontari di Anpana Livorno si sono trovati davanti tutt’altro: un agnellino, già piuttosto grande, ma visibilmente spaesato. L’allarme è scattato intorno alle 21 dalla sala operativa della polizia municiopale. Provvidenziale l’intervento di alcuni ragazzi che, prima ancora dell’arrivo dei volontari, erano riusciti a fermare l’animale, evitando rischi per la circolazione.
Chiarito l’equivoco – nessuna capra, ma un agnellino vagante – i volontari hanno subito provveduto a metterlo in sicurezza e ad allontanarlo dalla strada, garantendogli una sistemazione temporanea. Adesso resta da risolvere il nodo principale: capire da dove arrivi e a chi appartenga. Anpana ha quindi lanciato un appello alla cittadinanza: chiunque abbia informazioni utili o riconosca l’animale può contattare l’associazione al numero 3351343364.
Una storia a lieto fine, resa ancora più particolare dalla coincidenza con la sera di Pasqua, che ha visto protagonista proprio un agnellino, salvato grazie al senso civico di alcuni cittadini e al tempestivo intervento dei volontari.
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