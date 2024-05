Pass azzurro nelle Ztl e Zsc per le famiglie con un figlio con disabilità grave

A partire da lunedì 13 maggio, utilizzando la piattaforma per i permessi ZTL/ZSC sul sito del Comune, https://permessiztlzsc.comune.livorno.it/, tutte le famiglie che hanno un figlio minore con disabilità grave (ai sensi dell’Articolo 3, Comma 3 della Legge 104 del 1992), anche se non comporta problemi motori o visivi, potranno richiedere e ottenere gratuitamente il Pass Azzurro.

Con tale pass, sarà possibile accedere con l’auto a servizio del minore con disabilità a tutte le Zone a Transito Limitato e sostare su tutti gli stalli blu e in tutte le Zone a Sosta Controllata (quelle con lettera). Non sarà invece possibile sostare sugli stalli H, in quanto la sosta su tali spazi è normata ed è riservata alle persone disabili con ‘capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta’ o alle persone non vedenti. Questo fatto rappresenta secondo questa amministrazione un limite della fondamentale Legge 104, che ad oggi non riconosce il diritto al contrassegno per persone disabili a chi ha una disabilità grave che però non comporti problemi di deambulazione o di vista. In realtà, molte famiglie con minori disabili ci hanno in questi anni rappresentato i problemi che incontrano quotidianamente, legati alla gestione delle patologie dei figli, che hanno spesso bisogno di terapie continuative e che hanno in molti casi difficoltà quotidiane complesse anche se non coinvolgono le capacità motorie o visive. E’ sembrato giusto, dunque fare un primo passo importante, istituendo una tipologia di permesso che in un certo senso estende il permesso rosa per i neo-genitori, prevedendo una maggiore facilità nella fruizione degli spazi urbani e dell’offerta di sosta. Per fare questo passo ci siamo confrontati anche con la Consulta della disabilità e con il Garante delle persone con disabilità Valerio Virgili, che ringraziamo, come sempre, per la grande collaborazione.

