Passa con il rosso per sfuggire al controllo, inseguito e denunciato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato a piede libero un 54enne con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Come si legge in un comunicato stampa del 23 luglio, i militari hanno notato l’uomo in piazza del Cisternone cambiare repentinamente direzione alla vista della pattuglia, accelerando e fuggendo senza rispettare il semaforo rosso. Raggiunto e bloccato in via dell’Oriolino, dai primi accertamenti la moto è risultata intestata ad una terza persona e priva di assicurazione. Pertanto è stata sottoposta a sequestro. Oltre alla denuncia per resistenza, il 54enne è stato sanzionato per le infrazioni al codice della strada: violazione della segnaletica stradale, velocità non commisurata, posizione del veicolo su carreggiata, mancanza dell’assicurazione. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, si conclude la nota stampa, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

