Passaggio del martelletto del Lions Club Livorno Host

Venerdì sera, presso lo Yacht Club di Livorno, si è tenuto il tradizionale passaggio del Martelletto del Lions Club Livorno Host, segnando così la conclusione dell’annata lionistica 2022/23 e l’inizio di un nuovo percorso sotto la guida del presidente entrante, Andrea Pardini. Stefano Pampaloni, presidente uscente, durante la serata ha ricordato le numerose attività portate a termine con successo durante l’annata appena trascorsa. Tra tutte, ha spiccato il progetto “PiùBlu”, focalizzato sulla tutela dell’ambiente marino, con il quale il Club ha superato i confini regionali ottenendo importanti riscontri anche a livello nazionale.

Un momento di particolare prestigio è stato l’assegnazione del premio Melvin Jones al socio Gianluca Zingoni. Il riconoscimento, consegnato dal Governatore del Distretto Lions Toscana, Alberto Carradori, rappresenta la più alta onorificenza sionistica, che prende il nome dal fondatore ed è stato conferito a Zingoni per l’impegno e la dedizione dimostrata nell’ambito delle attività del Lions Club durante il difficile periodo della pandemia, rappresentando un esempio di servizio altruistico per tutta la comunità. La serata è continuata con l’ingresso di un nuovo e giovane socio, l’Ing. Massimiliano Gabardi, fondatore della start-up “Next Generation Robotics”, entusiasta di poter contribuire attivamente alle attività e agli ideali del Lions International. Il sindaco Salvetti ha voluto sottolineare l’importanza del ruolo del Lions Club nella promozione del benessere e della solidarietà nella comunità locale, confermando ancora una volta la vicinanza ed il supporto delle Istituzioni alle attività del Club. E’ stata infine la volta del nuovo presidente, Andrea Pardini, che raccogliendo il testimone, ha ringraziato il presidente uscente presentando la nuova squadra che lo accompagnerà nella sua annata, fornendo anche alcune indicazioni sul suo programma. La serata è quindi volta al termine, non prima di presentare la nuova Presidente del Leo Club – l’Associazione giovanile del Lions Club International – Rachele Giorgetti che subentra a Carolina Ruta. Il rintocco della campana ha definitivamente chiuso la conviviale.

Auguri al nuovo presidente, alla sua squadra e a tutti i soci per un anno ricco di impegni e progetti al servizio della città e della sua comunità.

