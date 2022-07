Passaggio di campana fra presidenti al Lions Club Porto Mediceo e Meloria

Doppio passaggio della campana fra presidenti per il Lions Club Livorno Porto Mediceo e per il club satellite Meloria. La giornalista Marina Marenna subentra a Roberto Duranti e Cesare Diddi Mussi a Federica Benifei. La serata del passaggio delle consegne è stata l’occasione per riepilogare il lavoro svolto al servizio della città, in un’annata che finalmente ha consentito ai soci dei club di riunirsi quasi normalmente. Roberto Duranti ha ricordato gli ultimi service svolti. Porto Mediceo e Meloria insieme a Lions Livorno Host e all’associazione Agd ha realizzato un cartellone che viaggerà sul retro di un autobus fino a novembre: mettiamo a nudo il diabete è lo slogan. Un amico che vuole restare anonimo ha regalato al Mediceo un defibrillatore che sarà collocato su indicazione delle autorità sanitarie. La presidente entrante Marina Marenna ha anticipato le linee della sua annata che sarà inevitabilmente condizionata dallo scenario internazionale e dalle ripercussioni che avrà sulla realtà cittadina. Anche in base a questo saranno individuate le situazioni che richiedono un sostegno.

