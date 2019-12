Passo dopo Passo, domenica l’estrazione di 3 Passo Card

Si conclude domenica 8 dicembre la quarta edizione del programma Passo dopo Passo. Alle 15,30 l'estrazione di tre Passo Card tra coloro che hanno partecipate a tutte le camminate dell'edizione 2019

Mediagallery Agli appassionati delle camminate ricordiamo che il calendario Passo dopo Passo riprenderà con la nuova stagione 2020 ricco di appuntamenti e di novità. Continuate a camminare con noi...

Si conclude domenica 8 dicembre la quarta edizione del programma Passo dopo Passo, promosso dal Consorzio Porta a Mare e organizzato dalla Cooperativa Itinera. Ogni anno il calendario si arricchisce di nuove proposte e opportunità per scoprire la storia, la natura e la cultura della nostra città attraverso camminate accompagnate da esperti di storia locale. Con la chiusura del programma Passo dopo Passo, tutti i partecipanti possessori della Passo Card potranno partecipare all’estrazione di 3 card complete di almeno 6 timbri, che si terrà l’8 dicembre 2019 alle 15.30 nei locali del centro Porta a Mare in via Primo Levi 25. Le 3 carte estratte otterranno in premio 3 buoni spesa da €30,00 da spendere nei negozi del Centro Commerciale Porta a Mare, a fronte di una spesa minima di € 30,00. Il buono non darà diritto a resto o controvalore in denaro. Agli appassionati delle camminate ricordiamo che il calendario Passo dopo Passo riprenderà con la nuova stagione 2020 ricco di appuntamenti e di novità. Continuate a camminare con noi…

Domenica 8 dicembre 2019

Luogo: Centro Commerciale Porta a Mare- c/o Locali Via Primo Levi, 25.

Orario incontro: h 15.30

I nominativi delle carte vincitrici del premio saranno comunicate sul sito: http://livorno-portamare.it/

Pagina Facebook: Porta-a-Mare-area-commerciale

Pagina Facebook: Itinera Livorno Cultura e Turismo