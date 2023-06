Patto di amicizia in vista tra Livorno e Konjic

"Sono convinta che Livorno e Konjic abbiano molte opportunità di scambi sia nel campo della cultura, dell’istruzione, che del turismo e dello sport. Abbiamo incontrato persone meravigliose e una città bellissima che ci ha deliziato con la simpatia delle persone incontrate, la ricchezza della natura e dei valori culturali"

L’assessora alle Relazioni Internazionali Barbara Bonciani ha incontrato ieri, martedì 27 giugno, il sindaco della città di Konjic in Bosnia Erzegovina, Osman Ijeatić. L’incontro, che ha avuto luogo nell’ambito di una missione dell’Iscos Toscana, ha permesso di definire gli ambiti di cooperazione fra le due città in previsione della stipula di un patto di amicizia fra Livorno e Konjic. Presenti, nella sede del Comune di Konjic, il direttore dell’organizzazione Iscos Toscana Antonio Cerqua e rappresentanti dell’organizzazione Iscos Emilia-Romagna e Iscos Nazionale Tamara Cvetković. Dopo due anni di attività, supportati anche da una mozione votata dal Consiglio Comunale di Livorno, l’incontro con il sindaco e i rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni e delle associazioni, ha permesso di discutere i termini della futura cooperazione fra le due città che, entrata in una nuova fase, si formalizzerà con la firma di un patto di amicizia. “Siamo onorati e lieti – ha dichiarato l’assessora Bonciani – di essere oggi a Konjic, di portare il saluto della nostra città e di instaurare una cooperazione più forte fra le due città. Sono convinta che Livorno e Konjic abbiano molte opportunità di scambi sia nel campo della cultura, dell’istruzione, che del turismo e dello sport. Dall’incontro di oggi, dove ringrazio il sindaco e i rappresentanti di alcune istituzioni e organizzazioni non governative, si dovrebbe creare il quadro conoscitivo necessario a sviluppare il patto di amicizia. A tal fine nei prossimi giorni incontreremo l’ambasciatore italiano in Bosnia-Erzegovina per parlare della costruzione del patto di amicizia fra le due città”. “Abbiamo incontrato persone meravigliose, una città bellissima che ci ha deliziato con la simpatia delle persone incontrate, la ricchezza della natura e dei valori culturali” ha sottolineato Bonciani dopo aver visitato Konjic. “Con grande piacere – ha affermato il sindaco Osman Ijeatić – abbiamo ospitato gli amici della città italiana di Livorno e parlato delle attività che ci legano e che sono comuni, come migliorarle, per andare verso la firma del patto di amicizia. La collaborazione è arrivata anche grazie all’azione dell’Associazione Donne ‘Nera’ KonjicA”.

