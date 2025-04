Pattuglie a piedi e elicottero per Pasqua, Pasquetta e ponti

Disposti controlli nelle seguenti zone di Livorno - Terrazza Mascagni e lungomare, Romito, Antignano, via Grande, via Ricasoli, piazza Cavour e nelle aree prospicenti il Terminal crociere - e in tutta la provincia

In vista delle imminenti festività pasquali, dei ponti 25 aprile e 1 maggio, contraddistinte da un incremento dei turisti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno hanno approntato servizi straordinari di controllo del territorio. Le pattuglie saranno capillarmente dislocate su tutta la provincia garantendo il presidio del territorio e gli interventi a favore della cittadinanza. Nei giorni di maggiore afflusso le pattuglie appiedate dell’Arma saranno impegnate a Livorno nelle seguenti zone: Terrazza Mascagni e lungomare, Romito, Antignano, via Grande, via Ricasoli, piazza Cavour e nelle aree prospicenti il Terminal crociere. Per quanto riguarda la Costa degli Etruschi, oltre al centro cittadino di Cecina, saranno attivati dispositivi appiedati sul lungomare di Marina di Cecina e sul lungomare di Marina di Castagneto Carducci. In occasione della Pasquetta, verrà assicurata la proiezione esterna delle pattuglie negli orari a cavallo del pranzo e/o durante l’arco pomeridiano, attenzionando, in particolar modo, le località dove è previsto il maggiore afflusso turistico, quali: Golfo di Baratti, Parco di Rimigliano, Perelli, Quagliodromo, Parco della Sterpaia, Torremozza, Carbonifera e Mortelliccio, nonché i parchi “Archeologico di Populonia/Baratti” e “Archeominerario di San Silvestro. Nel corso della settimana pasquale anche i Carabinieri della Compagnia di Portoferraio intensificheranno la vigilanza nel territorio della giurisdizione, in particolare con pattuglie appiedate nel centro storico di Portoferraio e calata Mazzini, a Campo all’Aia, in piazza Matteotti a Porto Azzurro e nel centro storico di Capoliveri nonché presso la nota spiaggia della Biodola, alle residenze Napoleoniche e nell’area di Cavo, senza tralasciare i controlli nelle zone periferiche orientali dell’Isola con servizi automontati. L’attenzione dei carabinieri sarà dedicata con servizi stazionanti all’aeroporto “La Pila” che ha riaperto le tratte aeree da e per Milano Pisa e Firenze.

