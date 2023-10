Pc e stampanti abbandonati in zona Mercato, individuato l’autore

Per disfarsi di una moltitudine di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, tra cui computer, stampanti ed un vecchio registratore di cassa, ha percorso alcune centinaia di metri dal suo negozio per poi effettuare un abbandono scriteriato di tutto il materiale accatastandolo sugli Scali Aurelio Saffi a ridosso del mercato centrale.

Un illecito, perpetrato ai danni della collettività nella notte tra sabato 7 e domenica 8 ottobre, che non poteva passare inosservato ad alcuni abitanti della zona che, indirizzati dall’uff. Ambiente e dal servizio SegnaLI del Comune, hanno prontamente allertato le forze dell’ordine.

Con il supporto degli Ispettori Ambientali di Aamps/RetiAmbiente la Polizia municipale ha quindi avviato le indagini e si è già risaliti all’autore dell’abbandono ipotizzando un illecito penale ai sensi dell’art. 255 comma 2 del D.lgs. 152/2006.

“In questi giorni – spiega Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno – abbiamo avviato un controllo serrato di tutte le strade del centro per mettere un freno alle cattive abitudini di alcuni cittadini ed esercenti che non rispettano i regolamenti e le normative vigenti in tema di gestione dei rifiuti. Nei prossimi giorni, tra l’altro, incontreremo anche i rappresentanti delle comunità straniere così da metterci nelle condizioni di cogliere eventuali necessità e, soprattutto, trovare soluzioni comuni alle criticità evidenti emerse da alcuni mesi a questa parte che talvolta rendono alcune aree zone in condizioni di scarsa igiene e decoro. Come preannunciato – conclude Cepparello – siamo prossimi ad introdurre anche le cosiddette foto-trappole che, gestite con puntualità dalla Polizia Municipale, ci permetteranno di avvalerci di un ulteriore deterrente verso colori i quali commettono illeciti ambientali”.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina Facebook “AAMPS Livorno”.

