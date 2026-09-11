People of the Market, presentata la nuova mappa interattiva del Mercato

Una mappa interattiva, bilingue e gratuita per scoprire banchi, prodotti ed esercenti dello storico mercato livornese. Il progetto di Uovo alla Pop valorizza il patrimonio umano della struttura attraverso fotografie, racconti familiari e una mostra diffusa

di Giulia Bellaveglia

Non solo una mappa per orientarsi tra banchi e prodotti, ma un viaggio dentro le storie di chi ogni giorno anima il Mercato delle Vettovaglie. Si chiama “People of the Market” il progetto promosso dall’associazione culturale Uovo alla Pop. Una sorta di portale interattivo, bilingue, gratuito e accessibile attraverso un Qr code, pensato per accompagnare chiunque alla scoperta di uno dei mercati coperti più grandi d’Europa, attivo dal 1894. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune di Livorno, che lo ha finanziato attraverso un bando pubblico, il Consorzio del Mercato delle Vettovaglie e la direzione del Mercato, con il patrocinio del Comune, racconta gli esercenti attraverso immagini e brevi vicende familiari. Il prodotto permette di individuare i diversi punti vendita, suddivisi per categorie e colori, cercare uno specifico oggetto e conoscere chi lo vende, da quanto tempo e con quali peculiarità. “Il mercato – afferma Libera Capezzone di Uovo alla Pop – lo fanno le persone. Attraverso il Qr code si entra nella mappa vera e propria, dove si possono trovare i banchi, le fotografie, che sono veri e propri ritratti, e la storia di ogni esercente. Ci sono attività aperte dal 1894 e racconti familiari bellissimi”. La guida sarà disponibile anche all’Ufficio Informazioni Turistiche, in particolare nei punti frequentati dai visitatori e dai crocieristi. Nel corso della mattinata è stata inaugurata anche la mostra fotografica diffusa realizzata da Chiara Cunzolo, con l’assistenza di Axel Lupi, che hanno ritratto lavoratori e avventori. “Mi è piaciuta l’idea di partire non dal prodotto – spiega la fotografa -, ma dai rapporti che si creano qui. È stato bellissimo interagire con persone che lavorano qui da tantissimi anni. Ringrazio Axel Lupi, che mi ha seguito in questa esperienza e mi ha aiutato a rendere possibile un lavoro che da sola non avrei potuto realizzare”. Un progetto che punta dunque a valorizzare non soltanto ciò che si compra, ma soprattutto il patrimonio umano del Mercato delle Vettovaglie. Un aspetto sottolineato anche da Alessandro Bacci, presidente del Consorzio degli esercenti. “È un lavoro davvero bello – sostiene – e rispecchia la vita della struttura. Speriamo che soprattutto i livornesi tornino a frequentarla e che anche i turisti possano scoprirla. Noi ogni giorno cerchiamo di offrire ciò che non è facilmente reperibili nella grande distribuzione, dalle produzioni a filiera corta ai prodotti di nicchia”.

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