Pequeña, mascotte della Carlo Laviosa

Pequeña negli uffici della Laviosa, ringraziamo l'azienda per la disponibilità

Il dipendente Marco Specos ha chiesto e ottenuto il permesso di portarla al lavoro: "Pequi mette allegria e regala momenti di leggerezza. Tutti le vogliono bene, attira carezze e coccole". Ringraziamo l'azienda per la disponibilità

di Martina Romeo

Alla Carlo Laviosa in via Leonardo da Vinci si aggira ogni mattina Pequeña, galgo spagnolo di quattro anni e mezzo. Adottata a settembre del 2023 da Marco Specos, dipendente della ditta, grazie al contributo dell’Associazione Pet Levrieri di Milano, Pequi presto è diventata la mascotte dell’azienda. “Ho sempre pensato che sarebbe stato bello portarla al lavoro – racconta Marco – Quando poi mi sono deciso a chiedere se potevo farlo, il dottor Laviosa che ringrazio ha immediatamente acconsentito dicendo che, anzi, sarebbe potuta essere una bellissima iniziativa per tutti. La Laviosa è molto aperta alle esigenze di ciascun dipendente. Ringrazio anche tutti i colleghi per averla accettata”. Il levriero spagnolo è un tipo di razza molto riservata, timida e estremamente dolce e facile da gestire con un gran bisogno di riposare. Caratteristiche che ben si adattano alla vita di ufficio: “Spesso, proprio per questo suo carattere, è come se non ci fosse – spiega un dipendente della società – Pequeña mette allegria, regala momenti di leggerezza durante la giornata e sembra sapere quando qualcuno ne ha bisogno. Qui ormai conosce tutti, gira senza problemi tra un ufficio e l’altro ed ha un buon effetto su chiunque. La consideriamo un aiuto, non una distrazione”. “Basta che abbia una sua cuccia o una coperta in ufficio dove poter riposare quando vuole. Tutti le vogliono bene, attira carezze e coccole” conclude Marco che tiene a sottolineare quanto sia importante informarsi bene sulla razza prima di adottare un galgo spagnolo: “Non sono cani adatti a tutti. Chi decide di prendere un galgo deve sapere che sono cani particolari, non sono da classici comandi come ‘seduta’ o ‘zampa’. Sono molto indipendenti, un po’ come i gatti”. Un’indipendenza che però non supera la loro dolcezza qualora percepiscono che qualcuno abbia bisogno di loro.

