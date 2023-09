Per Adele visita inaspettata nella caserma dei vigili del fuoco

Foto inviata dal padre Michael che ringraziamo per la foto e la disponibilità

I vigili del fuoco l'hanno notata incuriosita fuori dal piazzale e l'hanno fatta entrare facendole fare un giro del piazzale a bordo di un mezzo e facendole accendere la sirena. Il padre: "Grazie di cuore per aver regalato un sorriso alla mia piccola. Per Adele i vigili del fuoco sono "gli amici di spiderman" e quando abbiamo avuto questa opportunità è stata contentissima. Ne ha parlato tutto il giorno"

L’incontro tra Adele, 5 anni a dicembre, e i vigili del fuoco di Livorno è avvenuto per caso. Con il padre stava passeggiavando davanti all’ingresso e nel piazzale della caserma c’erano dei vigili del fuoco che evidentemente hanno notato l’interesse della bambina e l’hanno fatta entrare. Adele ha così potuto fare un giro del piazzale a bordo di uno dei mezzi e accendere la sirena. Infine, l’immancabile foto di rito. Il babbo Michael, che ringraziamo per la disponibilità: “Grazie di cuore per aver regalato un sorriso alla mia piccola. Siete stati gentilissimi. Per Adele i vigili del fuoco sono “gli amici di spiderman” e quando abbiamo avuto questa opportunità è stata contentissima. Ne ha parlato tutto il giorno”.

