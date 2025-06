“Per favore, rispettate il nostro dolore e ricordo”

Il palo da dove sono stati tolti i fiori e il mazzo ritrovato nella spazzatura

Strappati per la seconda volta in un mese i fiori al Boccale posizionati dai "bimbi di Quercianella" per l'amico scomparso Luca: "Strapparli non è solo un atto di mancanza di rispetto, ma un colpo al cuore di chi desidera onorarlo. Li abbiamo trovati nella spazzatura che si trova vicino al punto in cui erano stati messi"

Strappati per la seconda volta i fiori al Boccale in ricordo dell’amico scomparso Luca. La prima volta era successo il 26 maggio e due giorni dopo, il 28 maggio, i “bimbi di Quercianella” li avevano riposizionati. “Purtroppo questa cosa è accaduta di nuovo – scrivono oggi 26 giugno – Qualche giorno fa ci siamo accorti che non c’erano più le maglie e oggi i fiori sono stati strappati di nuovo. Li abbiamo trovati nella spazzatura che si trova vicino al punto in cui erano stati messi. Questi fiori sono un gesto di amore e ricordo per il nostro amato amico scomparso. Strapparli non è solo un atto di mancanza di rispetto, ma un colpo al cuore di chi desidera onorarlo. Se ti sei lasciato guidare dall’impulso di toglierli, pensa a quanto questo ferisce chi li ha posti e chi li guarda con affetto. Ricordiamo che la memoria si alimenta con rispetto e sensibilità. Per favore, rispettate il dolore e il ricordo. Lasciateli dove sono e aiutateci a mantenere vivo il ricordo del nostro amico Luca”.

