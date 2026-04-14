Per Giulia arriva l’assunzione in un negozio

Per la 30enne livornese, personalità e grinta da vendere, dopo 10 anni di formazione ed esperienza lavoro nella Cooperativa Parco del Mulino, inizia nuova avventura

Giulia Voliani, 30 anni, livornese doc, attrice di teatro, personalità e grinta da vendere, ha superato il 13 aprile una nuova tappa nel suo percorso di crescita verso una vita autonoma e indipendente. Dopo un percorso di 10 anni di formazione ed esperienza lavoro nella Cooperativa Sociale Parco del Mulino, Giulia, socia dell’Associazione Italiana Persone Down sezione di Livorno, ha scelto di vivere una nuova avventura e, dopo un percorso di un anno di tirocinio formativo, è stata assunta dal negozio di abbigliamento Kiabi a Parco Levante.

Al Parco del Mulino Giulia era impiegata come cameriera e barman e ha sempre dimostrato impegno e dedizione al lavoro. Eleonora Sperandio, store manager del negozio Kiabi e tutto il suo staff hanno raccolto la sfida, oggi sempre più sentita e diffusa tra le imprese, di creare la congiunzione tra imprenditoria e mondo della disabilità. “La curiosità e la voglia di creare cultura sociale – si legge nel comunicato stampa – sono state le motivazioni per collaborare al progetto con l’Associazione Italiana Persone Down di Livorno e provare a raggiungere l’obiettivo di una integrazione reale, concreta, vera, moderna nel nostro contesto sociale. Oggi Giulia è impiegata come addetta al magazzino, ai camerini, sempre a disposizione dei clienti. Il Parco del Mulino è fiero di aver contribuito alla crescita professionale come lavoratrice e come persona. Per conoscere il servizio Servizio di Inserimento Lavorativo promosso dall’Associazione Italiana Persone Down sezione di Livorno-sezione di Livorno chiamate pure il 3714617669″.

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