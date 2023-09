“Per la preziosa collaborazione durante l’emergenza alluvione”. Pergamena al circolo di Salviano

La consegna è avvenuta in occasione della gara ciclistica Granfondo Città di Livorno organizzata dal gruppo sportivo Carli Salviano. Il commento del presidente del Circolo Fabio Altini

“Per la preziosa collaborazione dimostrata durante l’emergenza per l’alluvione del 2017. Le attività portate avanti dal circolo hanno contribuito in modo significativo a garantire l’assistenza e il sostegno alle famiglie in quelle difficilissime giornate per la città”. Con questa motivazione il sindaco Salvetti ha consegnato una pergamena al Circolo Arci P. Carli Salviano.

La consegna è avvenuta in occasione della gara ciclistica Granfondo Città di Livorno organizzata dal gruppo sportivo Carli Salviano. Il presidente del Circolo Fabio Altini: “In quella occasione a seguito di una partecipazione spontanea di donne uomini del circolo e di tutta la città di Livorno, il circolo ha assolto alla sua naturale funzione di stare sul territorio con i cittadini.

Per alcuni mesi sono stati effettuati pasti per le famiglie colpite e per i volontari in attività nelle aree alluvionati.

Dai cittadini sono stati donati generi alimentari e risorse economiche donati poi distribuite alle famiglie colpite.

Un ringraziamento e un riconoscimento ai volontari, alle associazioni che hanno collaborato, alla Comunità Parrocchiale e alla Casa del Popolo che ha destinato l uso dei locali alle attività di sostegno alle famiglie”.

