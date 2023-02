“Per me ultima uscita”, il commovente video in volante del poliziotto

In viale Boccaccio l'omaggio del questore Massucci, del vice questore Falciola e delle volanti schierate al collega Franco Pellegrini che, prima di iniziare l'ultimo turno dopo 40 anni di servizio, saluta i colleghi via radio. "Una escalation di emozioni". E sul suo lavoro: "Ho sempre preferito il dialogo alla repressione. Porto nel cuore il salvataggio di una ragazza: ho pianto insieme a lei"

“Doppia Vela Volante Zara. Per me 016. Ultima uscita”. Sospiro. “Vai Franco” lo incita un collega. Centrale operativa: “16 anche per noi Zara, le zone sono nord sud”. Franco: “Ricevuto, buon servizio”. Franco, moglie poliziotta e figlio che presto lo diventerà, è il Sovrintendente Capo Coordinatore Franco Pellegrini che dalla volante, prima di iniziare il suo ultimo turno lunedì 30 gennaio dopo 40 anni esatti di servizio di cui 34 in volante, saluta i colleghi via radio. “Grazie di cuore, siete stati fantastici, vi voglio un sacco di bene. Siete tutti giovani, avete una vita davanti e spero tanto possiate arrivare dove vorrete arrivare. Vi auguro un mondo di bene”. Il commovente video, che vi proponiamo, è stato pubblicato dalla questura di Livorno sulla propria pagina Fb. “Mi fermano per strada dopo questo video – scherza il 2 febbraio al telefono con QuiLivorno.it il neo pensionato – E’ stata una escalation di emozioni, qualcosa da poliziotto sospettavo, ma non pensavo fino a questo punto. E’ stata una serata meravigliosa”. Impossibile ripercorrere una carriera lunga 40 anni, durante i quali è stato anche responsabile centro balneare della polizia a Calambrone; più facile ricordare che poliziotto è stato Franco: “Ho sempre preferito il dialogo alla repressione. In 40 anni avrò verbalizzato 3-4 denunce per oltraggio. Non di più. Ovviamente, sia chiaro, ci sono circostanze in cui la repressione è necessaria ma come si dice a Livorno ho sempre preferito “ragionare”. E questo ho capito che i colleghi più giovani lo hanno capito. Cercate sempre e comunque il dialogo senza mai abbassare lo sguardo. Se riuscirete a “comandare” il gioco ne uscirete più facilmente indenni, voi e la persona che vi sta di fronte”. Un servizio che più di altri è rimasto nel cuore? “Quando insieme ad Andrea Cellai ho salvato una ragazza che si stava per lanciare. Dopo averla salvata ho pianto di gioia insieme a lei”.

Prima di salire in volante, il 30 gennaio, il saluto militare delle volanti con le sirene e i lampeggianti accesi e il discorso del vice questore Falciola, dirigente delle volanti, nel piazzale della questura in viale Boccaccio. Il giorno successivo, 1 febbraio, nella sala Bontempelli di viale Boccaccio il Sovrintendente Capo Coordinatore ha ricevuto il 1 febbraio il saluto ufficiale del questore Massucci, del vice questore Falciola e di alcuni collaboratori. Franco ha inoltre ricevuto l’abbraccio di Giorgia, giovane neo poliziotta, dopo aver consegnato al neo commissario Del Gigia il riconoscimento per un master conseguito all’Istituto Superiore di Polizia di Roma.

Condividi: