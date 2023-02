Per The Wom Livorno è tra le 10 città costiere d’Italia da visitare

Nella classifica del sito The Wom Travel, che propone itinerari fuori dalle tradizionali rotte turistiche, c'è anche Livorno "la piccola Venezia della Toscana"

Per il sito The Wom sezione Travel, che propone itinerari fuori dalle tradizionali rotte turistiche, Livorno è tra le 10 città costiere di Italia che meritano di essere visitate. A rilanciare la notizia è stata la pagina Fb degli eventi a Livorno, Visit Livorno. Aprendo il sito alla sezione Travel si può leggere la classifica e cliccando poi su Livorno si “scopre” che la nostra città viene descritta come la piccola Venezia della Toscana.

Condividi: