Percorso partecipativo Hangar Creativi, martedì 5 dicembre l’evento conclusivo

L'iniziativa è ad ingresso libero e gratuito. Cittadini e associazioni sono invitati a partecipare dalle ore 16 alle ore 18 in via Carlo Meyer 65 per l’incontro finale di "restituzione" di quanto emerso durante il percorso e di illustrazione delle sue ricadute concrete sul processo di progettazione ancora in divenire

Giunge al termine il percorso partecipativo “Hangar Creativi – Spazi rigenerati per arte, cultura, impresa”. Martedì 5 dicembre, dalle ore 16 alle ore 18, presso gli Hangar di via Carlo Meyer 65, si svolgerà infatti l’incontro finale di “restituzione” di quanto emerso durante il percorso e di illustrazione delle sue ricadute concrete sul processo di progettazione ancora in divenire. L’iniziativa è ad ingresso libero e gratuito. Cittadini e associazioni sono invitati a partecipare. Oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, interverranno all’evento conclusivo del 5 dicembre gli esperti delle società Cantieri Animati e KCity-Rigenerazione Urbana, che nel corso del 2023 hanno condotto il percorso partecipativo. Con il progetto Hangar Creativi, l’Amministrazione comunale intende promuovere la rigenerazione urbana dell’area dell’ex deposito ATL di via Meyer, dove sarà realizzato un nuovo centro per la cultura e l’impresa creativa, che coinvolga e metta in rete la comunità degli imprenditori e delle associazioni livornesi che operano nel settore culturale, della creatività e dell’innovazione tecnologica, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Al contempo si intendono creare nuove connessioni con il vicino polo museale di Villa Mimbelli e con il lungomare. L’anno 2023 ha visto lo svolgimento di un percorso di partecipazione articolato in due fasi.

La prima fase, che ha avuto il suo fulcro nel laboratorio progettuale aperto a tutta la cittadinanza del 28 e 29 giugno, è stata condotta dalla società Cantieri Animati, ed ha permesso la costruzione partecipata di “linee guida” che hanno dato un importante contributo all’elaborazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione, ma hanno anche fornito idee per la futura animazione e co-gestione degli spazi collettivi. La seconda fase del percorso, a cura di KCity Rigenerazione Urbana e rivolta principalmente alle organizzazioni legate al mondo culturale, sociale e dell’impresa creativa, ha portato, nel corso di tre incontri svolti nel periodo settembre-novembre, all’elaborazione di un piano operativo per un periodo di utilizzo transitorio di alcuni degli spazi degli Hangar, che potrebbe essere già attivato nel corso dell’anno 2024, costituendo una sorta di “test” sul campo di quelle che saranno poi le scelte progettuali definitive. La giornata del 5 dicembre sarà inoltre l’occasione per fare il punto sulle prossime tappe del cammino che dovrà portare alla restituzione di queste aree alla città: i passaggi da compiere in collaborazione con la Regione Toscana per la progettazione dell’intervento, le iniziative previste per l’anno 2024 e le principali scadenze.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a:

[email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©