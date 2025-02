Perdere il portafoglio e ritrovarlo nel giro un’ora? E’ capitato oggi a Simona: “Sono stati gentilissimi”

Simona, che ringraziamo per la disponibilità, sorridente con il portafoglio ritrovato

Simona riceve le notifiche degli amici su Facebook e scopre che il ritrovamento era stato pubblicato su Sei di Livorno se: "In un periodo in cui sono un po' sfiduciata verso l'essere umano questo gesto mi ridà un po' di speranza. Per sdebitarmi, ho regalato loro una bottiglia di vino anche se ho dovuto insistere molto perché non la volevano"

di Michelangelo Sarti

Perdere il portafoglio e ritrovarlo nel giro di un’ora? Difficile, ma non impossibile. E’ quanto capitato oggi pomeriggio a Simona che ringraziamo per la disponibilità. Era andata a prelevare al bancomat delle Poste in corso Mazzini e “tirata” per un attimo dal cane ha dimenticato di riprendere il portafoglio. Tuttavia arrivata all’angolo con piazza Mazzini si è ricordata di non averlo ma quando è tornata indietro non c’era più. “Saranno passati tre minuti di orologio” spiega Simona. Poco dopo le sono arrivate le prime notifiche degli amici su Facebook che l’avvertivano che qualcuno glielo aveva ritrovato. Quel qualcuno infatti lo aveva pubblicato su Sei di Livorno se. Il post è delle ore 14.43. I protagonisti del bel gesto, spiegherà Simona, sono tre operai del cantiere Benetti che non riuscendo a rintracciare il proprietario attraverso i contatti presenti nel portafogli hanno pensato di pubblicare la foto nel noto gruppo Fb. “Mi hanno detto che erano alla finestra quando hanno visto una persona frugare all’interno di un borsello, prendere i soldi (60 euro) e allontanarsi. A quel punto il gruppo di amici è sceso e ha raccolto il portafogli ingegnandosi per rintracciarmi. Sono stati super gentilissimi. Li ho incontrati e me lo hanno riconsegnato”. Alle ore 15.56 Simona li ringraziava pubblicamente sotto al post Fb. “In questo periodo in cui non credo molto nell’essere umano questo gesto mi ridà un po’ di speranza”. Per sdebitarsi, Simona ha regalato loro una bottiglia di vino anche se, sorride, “ho dovuto insistere molto perché non la volevano”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©